На горящем крейсере пострадали люди

Огонь на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог возникнуть из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка".

Крейсер загорелся утром в четверг, 12 декабря. Он находился в доке на судоремонтном заводе в Мурманске. По некоторым данным, пострадали трое человек, еще одного не могут найти. Всего к моменту пожара на судне работало около 400 человек, рассказали представители завода:

"Пока по пострадавшим не подтверждаем, но уточняем. Там более 400 человек работали на крейсере, пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет", – передает ТАСС.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Огонь быстро распространяется, площадь возгорания превысила 120 квадратных метров.

"Адмирал Кузнецов" – единственный в России авианесущий крейсер. Ранее выполнял боевую задачу в Сирии.