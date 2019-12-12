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Названа причина пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Названа причина пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
На горящем крейсере пострадали люди

Огонь на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог возникнуть из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка". 

Крейсер загорелся утром в четверг, 12 декабря. Он находился в доке на судоремонтном заводе в Мурманске. По некоторым данным, пострадали трое человек, еще одного не могут найти. Всего к моменту пожара на судне работало около 400 человек, рассказали представители завода: 

"Пока по пострадавшим не подтверждаем, но уточняем. Там более 400 человек работали на крейсере, пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет", – передает ТАСС.  

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Огонь быстро распространяется, площадь возгорания превысила 120 квадратных метров.

"Адмирал Кузнецов" – единственный в России авианесущий крейсер. Ранее выполнял боевую задачу в Сирии.

Николай ВИКТОРОВ

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ОЙНИМАГУ !!! ГОРЕЛИ ДРОВА.НА КОТОРЫХ КУЗЯ ПЛАВАЕТ...ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ.ГОСПОДА !!!!
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