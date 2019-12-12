Крейсер загорелся во время ремонта

Один человек пострадал во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Еще троих не могут найти, до ЧП они находились в трюме.

Судно стояло в доке в Мурманске на ремонте. По предварительной информации, огонь вспыхнул в первом энергоотсеке на второй палубе, сообщает "Интерфакс".

Несмотря на усилия по тушению пожара, площадь возгорания быстро увеличивается. По некоторым данным, горит дизельное топливо. из-за сильного задымления пожарные не могут добраться к самому очагу.

По поступившим данным, двух человек из трех пропавших удалось найти и эвакуировать, судьба еще одного неизвеcтна, его поиски продолжаются, передает телеграм-канал Mash. Всего спасено 6 человек. Один с черепно-мозговой травмой, еще двое надышались дымом.

Авианосец ранее вернулся из Средиземного моря, он участвовал в военной операции в Сирии.