Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пропали люди

При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пропали люди
Фото: mil.ru/
Крейсер загорелся во время ремонта

Один человек пострадал во время пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Еще троих не могут найти, до ЧП они находились в трюме.

Судно стояло в доке в Мурманске на ремонте. По предварительной информации, огонь вспыхнул в первом энергоотсеке на второй палубе, сообщает "Интерфакс".

Несмотря на усилия по тушению пожара, площадь возгорания быстро увеличивается. По некоторым данным, горит дизельное топливо. из-за сильного задымления пожарные не могут добраться к самому очагу.

По поступившим данным, двух человек из трех пропавших удалось найти и эвакуировать, судьба еще одного неизвеcтна, его поиски продолжаются, передает телеграм-канал Mash. Всего спасено 6 человек. Один с черепно-мозговой травмой, еще двое надышались дымом.

Авианосец ранее вернулся из Средиземного моря, он участвовал в военной операции в Сирии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что-о-о-о опять "Адмирал Кузнецов"...???
Гость
Ответить
......Диверсия стопудовая ....
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей