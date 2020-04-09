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РФ уводит фрегаты с "Калибрами" из Средиземного моря

РФ уводит фрегаты с "Калибрами" из Средиземного моря
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
Пандемия отодвинула военные действия в Сирии на второй план

Россия оставила в Средиземном море только один фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356. Два других фрегата этой же серии – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" – возвращаются в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Минобороны, два корабля выполнили задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России. "Адмирал Эссен" находился в Средиземном море с с декабря прошлого года, в то время как "Адмирал Макаров" присоединился к группировке в фконце февраля. Все три фрегата, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", провели совместные учения.

Минобороны не связывало сосредоточение кораблей дальней морской зоны с боевыми действиями в Сирии, называя его плановым. Однако так совпало, что это произошло после того, как Турция и Россия фактически оказались на грани войны в Сирии. Сейчас, в связи с угрозой пандемии коронавируса, конфликты отодвинулись на второй план – страны отменяют учения, корабли возвращаются в порты приписки, но в целом, вооруженные силы стран продолжают функционировать.

Александр ИЛЬИН

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