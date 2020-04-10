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Россия построит в Крыму два своих "Мистраля" за 100 миллиардов

Россия построит в Крыму два своих "Мистраля" за 100 миллиардов
Фото: commons.wikimedia.org
Программу существенно форсировали

Россия построит на заводе "Залив" в Крыму два универсальных десантных корабля (УДК), что обойдется бюджету в сумму чуть менее 100 млрд рублей. Как пишет ТАСС со ссылкой свой источник, контракт подпишут до конца апреля. Закладка головного УДК состоится в первых числах мая, а передать вертолетоносец флоту планируется в 2026 г., второй – на год позже. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее уже сообщалось о намерении построить в Крыму два вертолетоносца по 15 тыс. т водоизмещения каждый. Затем стало известно, что они будут больше – водоизмещением 25 тыс. т и смогут нести не по 10, а по 20 тяжелых вертолетов каждый.

Приблизительная длина корабля составит 220 метра. УДК сможет взять два усиленных батальона морской пехоты общей численностью 900 человек.

По сути, Россия создает замену французским "Мистралям", которые, в буквальном смысле, уплыли у российских военных из-под носа из-за санкций, связанных с Крымом.

Американский журнал The National Interest уже публиковал статью, в которой назвал действия Москвы недальновидными, раз это привело к настолько огромным тратам, которых могло и не быть.

О готовности поставить вертолеты Ка-52К для десантных кораблей уже заявлял глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Также рассматривается проект "Миноги" – засекреченного вертолета, который уже называют убийцей подлодок.

Александр ИЛЬИН

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