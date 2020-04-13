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Засекреченный корабль тайно передали флоту России

Океанограф презентовали по-тихому из-за коронавируса

Военным без лишнего шума передали один из самых засекреченных кораблей в России – океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183.

Как сообщил накануне блог bmpd со ссылкой на пресс-службу ЗАО "СММ", корабль передали еще в марте этого года, торжественная церемония прошла в Северодвинске. Событие не освещалось в СМИ, предположительно, из-за пандемии коронавируса.

По данным источника, это связано с тем, что "Александров" строили по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

Океанограф планировали передать флоту к концу июля прошлого года, однако из-за задержки сроков испытаний корабль подготовили только в прошлом месяце.

Александр ИЛЬИН

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