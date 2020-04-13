Корабль берут на сопровождение корабли ЧФ России

В Черное море направился очередной американский эсминец типа "Арли Берк". На этот раз, это хорошо знакомый российским морякам USS Porter. Как говорится на странице 6-го флота США в Twitter, корабль уже совершил переход из Средиземного в Черное море, где собирается работать "над обеспечением безопасности" совместно с партнерами.

В ноябре прошлого года "Портер" уже заходил в Черное море. Тогда его сопровождали фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11350, а также малые ракетные корабли "Вышний Волочок" и "Орехово-Зуево". До этого, в октябре, эсминец заходил в порт Одессы, где морально поддерживал украинских моряков. На этот раз "Портер" также возьмут на сопровождение.

Стоит отметить, что по боевой мощи с 56 ракетами "Томагавк" американский эсминец превосходит российские фрегаты. Так, у "Адмирала Эссена", как и у всей серии 11356, всего 8 ячеек для "Калибров". Однако, этого хватит, чтобы уничтожить любой американский корабль, кроме, разве что, авианосца.