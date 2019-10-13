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Названа цель эсминца США в Черном море

Названа цель эсминца США в Черном море
Фото: www.globallookpress.com
Американцы пытаются обеспечить "свободное судоходство"

Эсминец ВМС США зашел в Черное море. Его действия контролируют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Между тем командующая шестым флотом Америки вице-адмирал Лиза Франкетти назвала основную цель посещения данной территории.

По ее словам, это плановая операция, которая должна показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству. Об этом говорится на сайте флота.

Стоит отметить, что за 2019 год американцы заходили в Черное море уже 7 раз, а эсминец "Портер" в последний раз был здесь в августе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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