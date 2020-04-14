Новые суда будут построены в срок

Несмотря на распространение коронавируса, Россия планирует заложить шесть новых боевых кораблей на разных верфях.

Обновление боевого флота продолжается в штатном режиме, несмотря на кризис и массовые увольнения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

В конце апреля на заводе в Крыму будут заложены два универсальных десантных корабля "Залив", два фрегата на "Северной верфи" в Петербурге и две многоцелевые подлодки в Северодвинске.

Ранее "Утро.ру" писало, что коронавирус навсегда изменил правила подводной войны.