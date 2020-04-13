Коронавирус навсегда изменил правила подводной войны
В Америке констатировали изменение концепции противолодочной войны, которая сформировалась еще 70-х гг. прошлого века. ВМС США по-прежнему рассчитывают на свои подлодки, систему подводных сонаров SOSUS и противолодочные "Посейдоны" Р-8, однако в ближайшее время все должно поменяться.
Из-за пандемии коронавируса, которым, по мнению некоторых экспертов, переболеет до 80% населения Земли, походы подлодок станут крайне опасными для экипажей, так как скорость распространения COVID-19 на субмарине, как и на любом другом корабле, будет очень высокой.
По мнению Defense News, ВМС США сейчас следует не тратить миллиарды долларов на новейшие подлодки, а заказать современные подводные беспилотные аппараты, которые также хорошо могут отслеживать российские и китайские субмарины.
Беспилотники вместо противолодочных самолетов могут использовать гидроакустические буи и пассивные гидролокаторы, а надводные беспилотные аппараты будут применять низкочастотные активные гидролокаторы. Спутниковая связь соединит беспилотники с операторами на берегу или на кораблях.
Дроны необязательно будут уничтожать подлодки. Во время Второй мировой войны корабли союзников загоняли немецкие субмарины, преследуя их по пятам. Аналогично "затравливать" противника будут и беспилотники – под водой, над водой и в воздухе.
Аппараты будут сбрасывать бомбы, а подводные беспилотники торпедировать противника. Остается только выяснить, как это будет выглядеть на практике. Пока искусственный интеллект не так развит, и обвести вокруг пальца опытного капитана у компьютеров может и не получиться. DN обрисовывает будущее, но не самое ближайшее, хотя безусловно, картина очень реалистичная.
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