США подняли на смех российские "Мистрали"

Лишили себя готовых вертолетоносцев, чтобы построить свои в Крыму

Строят свои "Мистрали", которых лишили себя из-за санкций 2014 года. На Западе посмеялись над планами России построить два вертолетоносца водоизмещением 15 тыс. т каждый.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил что корабли заложат на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году. А затем заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев подтвердил, что создание вертолетоносцев включили в Госпрограмму вооружения.

По мнению The National Interest, российские корабли не смогут конкурировать с огромными американскими Wasp водоизмещением 41 тыс. тонну. Эти гиганты, которых у США восемь, способны взять на борт до двух тысяч морских пехотинцев, 12 вертолетов и самолетов, 20 "Абрамсов", 8 самоходок и множество другой техники. Из авиации следует отметить конвертопланы MV-22 Osprey, штурмовики вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier, и конечно, F-35B.

Российские вертолетоносцы, по предварительным данным, рассчитаны максимум на одну тысячу морских пехотинцев, но вероятнее всего, речь идет о нескольких сотнях.

NI считает, что будущие российские корабли наиболее близки к французским "Мистралям", которые построили было для ВМФ РФ, но не сложилось. Эти корабли водоизмещением 21 тыс т рассчитаны на 900 человек, 40 танков "Леклерк" и 16 транспортных и ударных вертолетов.

С точки зрения западных авторов, строительство отечественных вертолетоносцев, да еще в Крыму, – это вопрос престижа. СССР в 1960-х гг. построил два таких корабля – "Москва" и "Ленинград". Каждый брал на палубу по 18 вертолетов. Позже появились противолодочные крейсеры 1143 "Киев", одним из которых является знаменитый "Адмирал Кузнецов".



Строительством вертолетоносцев Россия, с точки зрения NI, показывает, что следует по "американскому пути". Как и американцы, русские собираются вести боевые действия, отправляя морской десант на кораблях, например, в Сирию. Правда, у США еще есть большой авианосный флот, которого у России в ближайшее время не предвидится.