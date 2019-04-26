Российским ракетно-пушечным комплексам предрекли неминуемую гибель

Сверхзвуковая всепогодная ракета Rampage способна с "хирургической точностью" выводить из строя боевую технику противника, в том числе ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". С таким утверждением выступили американские военные эксперты.



Издание The Aviationist проанализировало сильные стороны израильских ракет класса "воздух – земля". Авторы пришли к выводу, что их отличают усовершенствованный навигационный пакет, обеспечивающий, по сравнению с другими существующими решениями, более точное наведение и низкую стоимость пуска.

Система наведения оружия представляет собой комбинацию инерциальной навигации и комплекса защиты от помех. Наилучшее применение ракеты обеспечивается дальностью до цели более 100 км, утверждают авторы.

В последний раз Военно-воздушные силы Израиля использовали Rampage для нанесения ударов по целям в сирийской провинции Хама 13 апреля. "Экстраординарные результаты", достигнутые авианалетом, судя по спутниковым снимкам, превзошли самые смелые ожидания.

"Хирургический удар с минимальным сопутствующим повреждением, несмотря на длительное время полета от запуска до удара",

– в таких выражениях американские журналисты описывают эффект, производимый Rampage.

Российские эксперты, впрочем, считают, что в противостоянии с "Панцирем" у израильской ракеты мало шансов на успех. Его возможно подбить только в случае массированного налета, но даже это не гарантирует противнику успеха.

Единственный известный случай, когда израильской авиации удалось подбить "Панцирь", произошел в январе этого года. После одного из налетов на сирийские объекты израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь".

По мнению экспертов, изучивших фото и видео уничтожения, удар был нанесен по технике, которая уже отстреляла по нападавшим все свои ракеты и оказалась безоружна перед неприятельской атакой. "Он был не в боеготовом положении. У него даже антенны не развернуты", – отмечал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. При этом он отметил, что для попадания по "Панцирю" эскадрилье пришлось расстрелять весь свой арсенал, так что по выпущенным ракетам счет оказался не в пользу Израиля.

Ракета класса "воздух – поверхность" Rampage, созданная компаниями Israel Military Industries и Israel Aerospace Industries, допускает запуск с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, с F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Оружие предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника. Дальность полета ракеты составляет 150 км, длина – 4,7 м, масса боевой части – 150 килограммов.