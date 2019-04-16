"Могильщик" оказался бессилен перед отечественным комплексом ПВО

Тель-Авив выпустил по сирийской провинции Хама новейшие ракеты Rampage. Местная пресса назвала их "могильщиками", которые "похоронят" зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" российского производства. Однако эксперты утверждают, что против отечественного вооружения израильские поделки бессильны.



"Армия Израиля успешно использует Rampage впервые. ВВС Израиля пришлось использовать ракету для удара по оружейным складам",

– написал в Twitter военный эксперт Бабак Тагве.

Ракета предназначена для уничтожения зенитных ракетных комплексов и других объектов атаки и обороны противника. Однако в противостоянии с "Панцирем" у нее мало шансов на успех. Комплекс уже не раз доказывал свою боевую эффективность. Впервые он продемонстрировал это во время атаки дронов на российскую военную базу Хмеймим в Сирии весной прошлого года. Система уничтожила все запущенные боевиками беспилотники, не дав им приблизиться к территории авиабазы, отмечает "Царьград".

Военный эксперт Алексей Борзенко полагает, что хваленые "могильщики" окажутся бессильны даже в ходе массированной атаки. "И С-300, и С-400 – это мощные автоматические комплексы. Но они всегда идут в связке с комплексом "Панцирь", а это уже специальная система для защиты С-300 и С-400 от любых нападений и попытки их уничтожить", – заявил специалист.

К тому же у самого "Панциря" имеются собственные ракеты и зенитно-стрелковое оружие. "Если израильтяне запустят сто таких дронов по одному комплексу С-300, может быть, один или два дрона пройдут. Но это на случай массированного удара. Такая ситуация просто гипотетически невозможна… при нынешней цене. Запустят три, четыре, пять – всё это будет сбито на подходе", – указал Борзенко.

Заявления Израиля о всесильности ракет Rampage эксперт назвал элементом пропаганды: "Реальная война – это не стрельба по мишеням в тире".

Единственный известный случай, когда израильской авиации удалось подбить "Панцирь" произошел в январе этого года. После одного из налетов на сирийские объекты израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь".

По мнению экспертов, изучивших фото и видео уничтожения, удар был нанесен по технике, которая уже отстреляла по нападавшим все свои ракеты и оказалась безоружна перед неприятельской атакой. "Он был не в боеготовом положении. У него даже антенны не развернуты", – отмечал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. При этом он отметил, что для попадания по "Панцирю" эскадрилье пришлось расстрелять весь свой арсенал, так что по выпущенным ракетам счет оказался не в пользу Израиля.