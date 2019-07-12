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Боевые корабли получат своего "Тора"

Фото: www.globallookpress.com
Грозный ЗРК получит морскую модификацию

Один из самых удачных российских ЗРК "Тор", который на Западе считают едва ли не лучшим, модернизируют для боевых кораблей, как и "Панцирь".

Как заявил в пятницу на Международном военно-морском салоне-2019 помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов, комплекс получит название "Тор-МФ".

"Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов", – цитирует ТАСС Карташова.

По его словам, комплекс будет интегрирован прямо в корабль, то есть станет с ним единым целым. О характеристиках пока не сообщается.

Сухопутный ЗРК "Тор-М2" вооружен 16 ракетами, разворачивается за три минуты и может вести огонь на марше. "Тор" способен перехватывать аэродинамические мишени, летящие со скоростью до 700 м/с на расстоянии от 1 до 12 км. И на высотах от 100 метров до 10 км. За более высокие цели уже отвечают "Буки", С-300 и С-400.


Александр ИЛЬИН
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