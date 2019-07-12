Боевые корабли получат своего "Тора"

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Один из самых удачных российских ЗРК "Тор", который на Западе считают едва ли не лучшим, модернизируют для боевых кораблей, как и "Панцирь".
Как заявил в пятницу на Международном военно-морском салоне-2019 помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов, комплекс получит название "Тор-МФ".
"Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов", – цитирует ТАСС Карташова.
По его словам, комплекс будет интегрирован прямо в корабль, то есть станет с ним единым целым. О характеристиках пока не сообщается.
Сухопутный ЗРК "Тор-М2" вооружен 16 ракетами, разворачивается за три минуты и может вести огонь на марше. "Тор" способен перехватывать аэродинамические мишени, летящие со скоростью до 700 м/с на расстоянии от 1 до 12 км. И на высотах от 100 метров до 10 км. За более высокие цели уже отвечают "Буки", С-300 и С-400.
Украинские патриоты набросились на своего президента