Российский корабль будущего напугал мир

Судно поможет стране вернуть статус крупной военно-морской державы

Российский эскадренный миноносец "Лидер", который построят после 2020 года, признали самым серьезно вооруженным кораблем в мире.

Отмечается, что его характеристики значительно превосходят параметры других военных кораблей, пишет издание Military Watch.

Миноносец оснастят современными ракетными комплексами. Кроме того, установят модифицированную версию ЗРК С-500 "Прометей, которая защитит от ракет большой дальности. Возможно, что мощь "Лидера" повысят с помощью ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Полимент-Редут" и ЗРК С-350 "Витязь".

В издании считают, что это позволит российскому кораблю доминировать в любых боях, а страна вернет себе статус крупной военно-морской державы.

Миноносец будет достигать 200 метров в длину и 20 в ширину. Он сможет развивать скорость до 30 узлов, а также автономно проводить в море до 90 суток. При этом его вооружат 60 противокорабельными крылатыми ракетами, 128 зенитными управляемыми ракетами и 16 противолодочными.