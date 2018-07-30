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Россия будет строить свои "Мистрали"

Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Андрей Пронин
Но верфи еще не готовы

Россия будет снова производить корабли океанской зоны, чтобы вернуть или максимально приблизить ВМФ к уровню, который был во времена Советского Союза. На модернизацию одного из главных судостроительных заводов страны, "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, выделят колоссальную сумму – 30 млрд рублей. После завершения проекта Россия получит возможность сама строить так необходимые ей вертолетоносцы, а не ждать, что на голову вдруг свалятся "Мистрали" или готовый авианосец.

Как пишет портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на высокопоставленный источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), основную часть средств на модернизацию предприятия даст государство и часть – ОСК.

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По сути, работы уже идут: на "Северной верфи" уже строят новый эллинг, который должен открыться в будущем году. А всю модернизацию завода планируется завершить в 2022 -м.

На данный момент мощности "Северной верфи" позволяют строить корабли длиной до 170 м, шириной до 20 м и водоизмещением до 12 тыс. тонн. Для сравнения, длина "Мистраля" 199 м, ширина 32 м и водоизмещение свыше 21 тыс. тонн.

Фото mil.ru

Еще больше поражают габариты атомного крейсера проекта "Орлан", например, "Петра Великого": 250 м в длину, 28,5 в ширину, водоизмещение 25,8 тыс. тонн. Строили гиганта на Балтийском заводе, на котором теоретически и сейчас можно выпустить огромный крейсер. Но сейчас на предприятии строят атомные ледоколы ЛК-60Я, а также реализуется ряд международных гражданских проектов. Большие военные корабли завод сейчас не производит.

Возможно, эта задача будет возложена на "Северную верфь", но раньше 2022 г. работы точно не начнутся. Тем более что в госпрограмму перевооружения до 2027 г. строительство авианосца, вертолетоносцев или больших ракетных кораблей все равно не предусмотрено, поэтому пока готовится лишь задел.

Александр ИЛЬИН
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