Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Никакого дыма: Китай обставил Россию вчистую по авианосцам

Никакого дыма: Китай обставил Россию вчистую по авианосцам
Фото: commons.wikimedia.org
Пекин показал, каким мог бы быть "Адмирал Кузнецов" в заботливых руках

Видео китайской телекомпании CCTV новенького китайского авианосца "Шаньдун", который на прошлой неделе передали морякам, произвело эффект разорвавшейся бомбы среди любителей боевой авиации.

"Укомплектованное авиакрыло, слаженная работа палубное команды, одетой с иголочки, шеренга пылесосов на палубе и гордость за корабль", – написал пользователь Вадим Лукашевич в группе Facebook "Боевая и экспериментальная авиация".


И, что самое интересное, второй китайский авианосец не дымит. По мнению некоторых любителей военной авиации, таким мог быть быть "Адмирал Кузнецов", если бы не "российское раздолбайство".

В декабре на крейсере произошел сильный пожар, а до это утонул док ПД-50, в котором он проходил ремонт. В России такого больше нет.

Справедливости ради, нужно сказать, что "Шаньдун" – абсолютно новый корабль, а "Адмирал Кузнецов" послужил немало. Однако то, что китайцы взяли за основу советский крейсер и максимально его улучшили – это факт.

У "Шаньдуна" продвинутый радар, он берет больше боеприпасов и топлива, а также может взять на палубу больше самолетов. Корабль оснащен котлами на жидком топливе, которые приводят в движение паровые турбины.

В будущем поколении авианосцев Китай планирует использовать уже электромагнитные катапульты. Скорее всего, Пекин будет использовать свои палубные истребители, и если Россия не будет работать над своим авианосцем, тягаться с Китаем будет очень трудно.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей
Ответить
В смысле нам с ними тягаться? В чем именно по мнению писаки?
Гость
Ответить
КУЗЯ НА ДРОВАХ-ЭТО КЛОУНАДА ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА.У РАШИ НЕТ АВИАНОСЦЕВ.КАК И МНОГОГО ДРУГОГО !!!
Гость
Ответить
Разве Адмирал Кузнецов - авианосец? Он же был авианесущим крейсером.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей