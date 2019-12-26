Пекин показал, каким мог бы быть "Адмирал Кузнецов" в заботливых руках

Видео китайской телекомпании CCTV новенького китайского авианосца "Шаньдун", который на прошлой неделе передали морякам, произвело эффект разорвавшейся бомбы среди любителей боевой авиации.

"Укомплектованное авиакрыло, слаженная работа палубное команды, одетой с иголочки, шеренга пылесосов на палубе и гордость за корабль", – написал пользователь Вадим Лукашевич в группе Facebook "Боевая и экспериментальная авиация".

И, что самое интересное, второй китайский авианосец не дымит. По мнению некоторых любителей военной авиации, таким мог быть быть "Адмирал Кузнецов", если бы не "российское раздолбайство".

В декабре на крейсере произошел сильный пожар, а до это утонул док ПД-50, в котором он проходил ремонт. В России такого больше нет.

Справедливости ради, нужно сказать, что "Шаньдун" – абсолютно новый корабль, а "Адмирал Кузнецов" послужил немало. Однако то, что китайцы взяли за основу советский крейсер и максимально его улучшили – это факт.

У "Шаньдуна" продвинутый радар, он берет больше боеприпасов и топлива, а также может взять на палубу больше самолетов. Корабль оснащен котлами на жидком топливе, которые приводят в движение паровые турбины.

В будущем поколении авианосцев Китай планирует использовать уже электромагнитные катапульты. Скорее всего, Пекин будет использовать свои палубные истребители, и если Россия не будет работать над своим авианосцем, тягаться с Китаем будет очень трудно.