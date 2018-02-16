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Россия обвинила КНР в копировании советских авианосцев

Фото: wikipedia.org
Военные Поднебесной восприняли в штыки слова российского эксперта, раскритиковавшего их корабль

Китайская пресса возмутилась словами российского военного эксперта Василия Кашина, который заявил о том, что новый авианосец проекта 001А "Шаньдун", который строят КНР, уступает аналогичному индийскому кораблю.

"Возможности индийской промышленности в строительстве авианосцев не достигают уровня Китая. В корабле "Викрант" используются проверенные технологии крупнейших мировых торговых компаний. Поэтому по некоторым характеристикам он лучше, чем китайский авианосец", – написал специалист, передает "Свободная пресса".

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К тому же Кашин добавил, что и Китай, и Индия при строительстве своих кораблей многое копируют у России. "Россия играет важную роль в производстве военно-морской техники у двух новых морских держав - она предоставила большую часть ключевых технологий для строительства этих авианосцев", – говорится в публикации.

В Китае эти слова восприняли как личное оскорбление. Однако поводов обижаться у оружейников Поднебесной нет. В 1990-е гг. Китай приобрел у Невского проектно-конструкторского бюро за $840 тыс. полный комплект документов на авианесущий крейсер проекта 1143.6 "Варяг". Позже за $20 млн был приобретен сам недостроенный корабль, который долгие годы ржавел в Николаеве. Китайцы пообещали, что сделают из него плавучее казино, а Невское бюро заявило, что никаких военных секретов Пекину вместе с кораблем не передает.

Однако своего слова китайцы не сдержали. Они переименовали "Варяг" в "Ляонин" и за девять лет достроили авианосец. В проект внесли ряд изменений: поменяли внутреннюю планировку помещений, ликвидировали шахты для запуска противокорабельных ракет "Гранит", обновили электронику и установили новую радиолокационную станцию. Палубной авиацией стали истребители J-15. В их основу легли купленные на Украине Су-33.

Характеристики "Ляонина" ничем не отличаются от показателей "Адмирала Кузнецова". Это в очень большой степени продукт российского ОПК. Но командование ВМС Китая рассматривает этот авианосец прежде всего как учебный, использующийся для отработки техники взлетов и посадок и для тренировки корабельной команды.

Что касается второго авианосца, "Шаньдуна", то это полностью самостоятельная китайская разработка. Многие характеристики перекликаются с нашими кораблями, но это не слепое копирование, а просто выбор наиболее оптимального решения. К примеру, как и в российском проекте, с "Шаньдуна" самолеты будут взлетать при помощи трамплина. Все-таки авианосцы очень похожи друг на друга.

Более детальные характеристики китайского морского гиганта пока неизвестны: Пекин строит свою технику очень скрытно. Ясно лишь, что на новом авианосце будут базироваться 40 истребителей J-15. Так что пока преждевременно судить, кто прав в споре российских и китайских экспертов о похожести или непохожести кораблей Поднебесной на российские.

Андрей ФИЛАТОВ
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