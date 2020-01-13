В Пекине научились строить большие корабли, а в Москве нет

Китай принял на вооружение первый ракетный эсминец класса "Тип-055" – "Наньчан". Об этом накануне сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), которое показывало торжественную церемонию в прямом эфире.

Для России это не самые приятные новости, так как современный 183-метровый эсминец по размерам уступает только американскому кораблю-стелсу "Замволт" и превосходит "Арли Берк"и крейсеры "Тикондерога". Неслучайно Пентагон с самого начала классифицировал "Наньчан" именно как крейсер.

Как уточняет "Flot.Com", эсминец вооружен зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км, перспективными ракетами HQ-26 (аналог американских SM-3) и противокорабельными ракетами YJ-18A, которые представляет собой китайскую версию российских "Калибров".

"Наньчан" – первый из четырех спущенных на воду эсминцев. Всего народно-освободительная армия Китая планирует приобрести восемь таких кораблей.

С "Тип-55" могут конкурировать только российские крейсеры "Москва", "Петр Великий", "Адмирал Нахимов". Но все эти огромные корабли были построены в советское время. Современная Россия такие уже не строит. Фрегаты проектов 22350 и 11356 – это самые большие корабли, которые сейчас ждут в ВМФ РФ, но и у них возникли серьезные проблемы из-за срыва поставок украинских двигателей.

Впрочем, как полагают некоторые военные эксперты, с оборонительной морской доктриной России необязательно иметь много больших кораблей и вполне достаточно будет корветов с "Калибрами" и подлодок. Однако есть и другая точка зрения. Она заключается в том, что для отстаивания своих интересов в Тихом океане и Средиземном море Москве нужны и авианосцы, и крейсеры, и эсминцы. Но пока Россия вынуждена довольствоваться тем, что досталось ей от Советского Союза.