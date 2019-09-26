Запад назвал способ вернуть мощный флот СССР

Понадобятся лишь пять кораблей

Когда Советский Союз прекратил существование, военно-морской флот некогда сверхдержавы оказался в тяжелом положении. Множество проектов были свернуты, включая авианосец "Ульяновск".

Почти за 30 лет Россия не построила ни одного эсминца или большого ракетного корабля, хотя научилась делать хорошие корветы и МРК. Программы фрегатов проектов 22350 и 11356 забуксовали из-за проблем с украинскими турбинами, а французы буквально из рук вырвали практически готовые "Мистрали".

Журнал The National Interest оценил современный российский флот как "старый и ветхий", намекая на огромное количество кораблей, построенных еще в советскую эпоху. Журнал выбрал пять российских кораблей и подлодок, которые помогут России вернуть было величие на море.

Прежде всего, России нужен новый авианосец, который, судя по всему, появится нескоро. Вероятно, новый корабль станет улучшенным "Ульяновском". Без авианосных групп Москва, по мнению NI, не сможет оказывать свое влияние за пределами Евразии. Сейчас в планах строительство вертолетоносцев, которые должны стать заменой сорвавшихся "Мистралей". Проект авианосца отложен, скорее всего, в целях экономии.

Также западные военные эксперты рекомендуют России делать ставку на модернизированную подлодку проекта 636.3 "Варшавянку" и новейшую "Ладу".

"Варшавянки" уже контролируют важнейший для ВМФ РФ район в Черном море. А "Лада" должна стать самой продвинутой неатомной субмариной Москвы. Она намного тише предшественницы, у нее лучше сонар, лодка может дольше находиться под водой.

Субмарина стратегического назначения "Борей" создавалась, как один из столпов ядерного сдерживания. Россия не жалеет денег на эти смертоносные подлодки, как и на модернизацию стратегических ракет и создание новых, например, "Булавы".

В скором будущем "Бореи" должны заменить советские "Дельфины", "Кальмары", которые все еще с успехом бороздят океан.

Очень важен для России большой десантный корабль "Иван Грен". Когда-то у СССР было 45 десантных кораблей проектов 1174 "Носорог", 1171 "Тапир" и 775. Но эти времена давно прошли. Последних осталось 15. "Тапиров" – 4. "Носорогов" вообще не осталось, хотя разговоры о том, чтобы вернуть "Александра Николаева" из резерва в строй, велись.



Пока в строю только головной "Иван Грен", второй БДК "Петр Моргунов" – на подходе.