США ненавидели МиГ-29 и Су-27 только за одно

Их ракеты в один момент уничтожили преимущество Пентагона

Когда СССР принял на вооружение МиГ-29, а затем и Су-27, в США впали в уныние. Советские истребители не только не уступали F-16 и F-15 в маневренности и скорости, но и получили практически такие же управляемые ракеты. Уже тогда наступили времена, когда от ракет "воздух-воздух" стало зависеть слишком многое в воздушном бою.

Журнал The National Interest назвал ракеты Р-73 и Р-27 настоящим скачком, благодаря которому ВВС СССР сразу же оказались на одном уровне с заокеанскими конкурентами.

Ракета ближнего боя с инфракрасной системой наведения Р-73 была ответом на американскую AIM-9 Sidewinder.

Что касается Р-27 средней дальности, то это был конкурент AIM-7 и AIM-120. Советская ракета, которая, к слову, используется до сих пор, изначально разрабатывалась под двумя индексами – К-27А в более легком варианте для МиГ-29 и К-27Б для тяжелого Су-27. Предполагалось, что двигатели у них будут разные, как и дальность.

В результате было принято решение сделать "модульную" ракету с варьируемыми головками самонаведения и двигательными установками. Интересно, что на прототипе отсутствовали элероны как таковые. На К-27 применили уникальные рули – "бабочки", но позже идею "завернули" как слишком прогрессивную. В результате конструкторы "Вымпела" проработали и традиционную схему, но в итоге сделали нечто среднее между "уткой" и "поворотным крылом".

К-27 испытали в конце 70-х годов на МиГ-23 лишь для проверки телеметрии, а затем уже начались полноценные испытания на Миг-29. Окончательно ракеты были приняты на вооружение в 1987 году как Р-27ЭР с полуактивной РГС увеличенной дальности и Р-27ЭТ с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) и увеличенной дальностью пуска.



К-27Б, которую проектировали для Су-27, стала Р-27ЭП с максимальной дальностью до 110 км.

Позже конструкторы сконцентрировались на создании активной ГСН, чтобы не отставать от американцев. Был разработан прототип Р-27ЕА, но проект заморозили в 1989 году. Вместо этого в "Вымпеле" начали работать над Р-77.