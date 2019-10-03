Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия обновила "ядерные минометы"

Россия обновила
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Военные готовят тяжелую артиллерию

В России завершается модернизация тяжелой артиллерии – самоходок "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан". По мере того, как тактическая ядерная война все чаще моделируется военными аналитиками, эти виды вооружения снова стали актуальны по простой причине. "Малка", как и ее предшественница "Пион", может вести огонь 203-мм снарядами с ядерными зарядами.

"Тюльпан", в свою очередь, тоже мог может похвастаться ядерными снарядами мощностью 2 килотонны. Также следует отметить зажигательные мины "Сайда", снаряженные напалмом.

Все эти боеприпасы были актуальны во время холодной войны и становятся вновь актуальными сейчас, как и тяжелая артиллерия.

В ходе модернизации сами орудия менять не будут, но изменения коснулись оборудования и связи. "Малка" получила новую коробку передач, инструменты распределения и энергообеспечения.

Кроме того, заменили аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, а также радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборы наблюдения.

"Тюльпан" получил улучшенные системы связи, которые позволят расчету действовать в единой системе тактического звена. Как сообщает РИА "Новости" ссылаясь на пресс-службу УВЗ, первые модернизированные "Тюльпаны" уже начали поступать в войска.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей