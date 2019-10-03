Россия обновила "ядерные минометы"

Военные готовят тяжелую артиллерию

В России завершается модернизация тяжелой артиллерии – самоходок "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан". По мере того, как тактическая ядерная война все чаще моделируется военными аналитиками, эти виды вооружения снова стали актуальны по простой причине. "Малка", как и ее предшественница "Пион", может вести огонь 203-мм снарядами с ядерными зарядами.

"Тюльпан", в свою очередь, тоже мог может похвастаться ядерными снарядами мощностью 2 килотонны. Также следует отметить зажигательные мины "Сайда", снаряженные напалмом.

Все эти боеприпасы были актуальны во время холодной войны и становятся вновь актуальными сейчас, как и тяжелая артиллерия.

В ходе модернизации сами орудия менять не будут, но изменения коснулись оборудования и связи. "Малка" получила новую коробку передач, инструменты распределения и энергообеспечения.

Кроме того, заменили аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, а также радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборы наблюдения.

"Тюльпан" получил улучшенные системы связи, которые позволят расчету действовать в единой системе тактического звена. Как сообщает РИА "Новости" ссылаясь на пресс-службу УВЗ, первые модернизированные "Тюльпаны" уже начали поступать в войска.