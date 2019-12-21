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Ударят в первую очередь: где у границ России развернется война

Ударят в первую очередь: где у границ России развернется война
Фото: www.globallookpress.com
Военным предстоит биться с авианосными и ракетными группировками

При этом единственный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" сильно пострадал при пожаре, случившемся 12 декабря. По словам источника "Коммерсанта", ущерб может достигать 95 миллиардов рублей. Повреждены конструкции корабля и ремонтное оборудование.

Эксперты уверены – без авианосца не обойтись в случае крупной войны. В доказательство своих слов доктор военных наука, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков обрисовал ситуацию с предполагаемым конфликтом. По его мнению, боевые действия в основном развернутся в акваториях, расположенных в 400-600 километрах от берегов России.

"Отсюда будут наноситься удары по объектам на территории России, по кораблям в море и базах", – утверждает эксперт в статье для "Военно-промышленного курьера".

В этом случае главной задачей наших военных будет поразить ударные авианосные и ракетные группировки врага. Авианосцы при этом Сивков называет эвакуаторами для горячих точек.

Ранее сообщалось о подготовке НАТО к крупному военному конфликту.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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атомный удар по Нью-Йорку, Москве, Вашингтону, Санкт-Петербургу ну а потом будем разбираться с авианосными группировками если останется такое желание, а думаю что не будет смотри сериал последний корабль...
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