Альянс усиленно готовится к крупномасштабному столкновению

Члены НАТО наращивают расходы на оборону.

О признаках, которые указывают на подготовку Североатлантического альянса к военному конфликту, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что сценарии военных учений НАТО и усиливающаяся военная активность в акваториях Черного и Балтийского морей, странах Балтии и Польше позволяют сделать такой вывод. Кроме того, страны – участницы альянса постоянно наращивают расходы на оборону. С 2016 года сумма составила 130 миллиардов долларов, а к 2024-му показатель увеличится на 400 миллиардов.

При этом НАТО не устает напоминать мировой общественности о российской "угрозе".

"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", – заявил Герасимов. Об этом пишет газета "Красная звезда".

Глава Генштаба напомнил о статусе противника, который за нашей страной закрепили на саммите альянса в Брюсселе. Там же представители стран-участниц обсуждали необходимость переброски дополнительных сил на "восточный фланг", отмечает сайт телеканала "360".

В тоже же время он отметил, что диалог между Россией, США и НАТО необходимо наладить, дабы снизить риски военных конфликтов.

Ранее российские дипломаты заявили о военном давлении НАТО на Москву.