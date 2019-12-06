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В НАТО признались в давлении на Россию

Сомнений нет: НАТО в открытую давит на Россию
Фото: www.globallookpress.com
Альянс применят к РФ метод прессинга и диалога, делая акцент на первом

Полярность Запада по отношению к Москве – это вовсе не субъективное мнение россиян. Двойные стандарты НАТО вскрылись после признания самих участников декабрьского саммита альянса, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Была подтверждена политика двойного подхода. Этой политике вообще много-много лет, надо сказать: военное давление и поддержание диалога. Диалога очень мало, а военного давления много", – заявил дипломат в беседе с телеканалом "Россия-24".

Келин отметил, что ни Старый, ни Новый Свет так и не не отреагировали на ракетный мораторий России. Они, вроде, и "не отмахнулись" вовсе, пояснил посол, но и готовности к диалогу, хотя к этому располагали и время, и место, не наблюдалось. 

напомним, юбилейный саммит НАТО прошел в Лондоне 3-4 декабря. Собравшиеся, как обычно. назвали Россию главной угрозой безопасности, при этом признав необходимость диалога с ней. 

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил мораторий на размещение ракет средней и малой дальности как альтернативу расторгнутому ДРСМД. Соответствующие послания были отправлены в ряд стран. Блок НАТО в ответ выдвинул ультиматум: или мораторий, или российское супероружие. То есть, пока страна им владеет, о документе не может идти речи

Ксения АНДРЕЕВА

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