Альянс применят к РФ метод прессинга и диалога, делая акцент на первом

Полярность Запада по отношению к Москве – это вовсе не субъективное мнение россиян. Двойные стандарты НАТО вскрылись после признания самих участников декабрьского саммита альянса, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Была подтверждена политика двойного подхода. Этой политике вообще много-много лет, надо сказать: военное давление и поддержание диалога. Диалога очень мало, а военного давления много", – заявил дипломат в беседе с телеканалом "Россия-24".

Келин отметил, что ни Старый, ни Новый Свет так и не не отреагировали на ракетный мораторий России. Они, вроде, и "не отмахнулись" вовсе, пояснил посол, но и готовности к диалогу, хотя к этому располагали и время, и место, не наблюдалось.

напомним, юбилейный саммит НАТО прошел в Лондоне 3-4 декабря. Собравшиеся, как обычно. назвали Россию главной угрозой безопасности, при этом признав необходимость диалога с ней.



В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил мораторий на размещение ракет средней и малой дальности как альтернативу расторгнутому ДРСМД. Соответствующие послания были отправлены в ряд стран. Блок НАТО в ответ выдвинул ультиматум: или мораторий, или российское супероружие. То есть, пока страна им владеет, о документе не может идти речи.