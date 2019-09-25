Страны блока обвинили Москву в нечестной игре

В НАТО критически отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина. По словам представительницы альянса Оаны Лунгеску, подозрительные страны блока не доверяют Москве.

Речь идет о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Данный призыв президента РФ был разослан во все страны и континенты. В НАТО отчитались о полученном послании и выкатили России свое условие: пока военная держава владеет SSC-8, ни о каком моратории не может быть и речи.

"Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД", – цитирует Лунгеску РИА "Новости".

В России при этом обратили внимание на предсказуемость обратной связи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Другого ответа если честно и не ожидалось", "Не удивительно. Намутить делов и свалить все грехи на Россию", "Зачем перед свиньями бисер метать? Они себе все равно не хозяевы. Вашингтонский обком всё уже решил", – прокомментировали сообщение читатели агенства.

Напомним, данная инициатива Путина была разослана еще на прошлой неделе, однако огласке ее предали только в среду, 25 сентября.

