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В НАТО критически отреагировали на предложение российского лидера Владимира Путина. По словам представительницы альянса Оаны Лунгеску, подозрительные страны блока не доверяют Москве.
Речь идет о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Данный призыв президента РФ был разослан во все страны и континенты. В НАТО отчитались о полученном послании и выкатили России свое условие: пока военная держава владеет SSC-8, ни о каком моратории не может быть и речи.
"Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД", – цитирует Лунгеску РИА "Новости".
В России при этом обратили внимание на предсказуемость обратной связи (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Другого ответа если честно и не ожидалось", "Не удивительно. Намутить делов и свалить все грехи на Россию", "Зачем перед свиньями бисер метать? Они себе все равно не хозяевы. Вашингтонский обком всё уже решил", – прокомментировали сообщение читатели агенства.
Напомним, данная инициатива Путина была разослана еще на прошлой неделе,
однако огласке ее предали только в среду, 25 сентября.
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