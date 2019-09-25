В союзники Россия позвала ЕС и Китай

Москва предложила всем странам-членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее послание за подписью президента РФ Владимира Путина было направлено главам государств и международных организаций, в том числе ЕС и Китаю, 19 сентября.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – передает "Коммерсант" содержание документа.

В письме российской стороны подтверждается, что Москва не намерена развертывать РСМД, пока этого не сделает Вашингтон. Однако американцы уже разместили в Европе пусковые установки для таких ракет. Поэтому странам необходимо не только заявить о согласии на мораторий, но и выработать комплекс верификационных мер.

"Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов", – цитирует URA.RU Путина.

Президент РФ отметил, что направлял аналогичное послание в США еще год назад, но там не подтвердили своей заинтересованности в моратории. Более того, в августе 2019 г. по инициативе Вашингтона прекратил действовать договор о ликвидации РСМД, заключенный между США и СССР, напоминает телеканал "360". Поэтому сейчас Москва пробует подключить к процессу обеспечения глобальной безопасности других крупных мировых игроков, обращаясь уже не просто к США, а к НАТО – военной организации, в которую Вашингтон входит наравне с другими участниками.