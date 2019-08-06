Откровения Столтенберга доказывают правоту Москвы по поводу того, во что должен был превратиться полуостров

Признания генерального секретаря Североатлантического блока Йенса Столтенберга о том, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усилившейся конкуренции сверхдержав, говорит о далеко идущих до 2014 г. планах альянса и Вашингтона на этот регион. Так прокомментировал высказывания норвежца член Совфеда Алексей Пушков.

"Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами". Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", – написал сенатор в Twitter.

Большинство пользователей согласились со словами Пушкова и высоко оценили болтливость Столтенберга (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"И получается признал факт ПРИСОЕДИНЕНИЯ Крыма?))", "Сомневался только невидящий, неслышащий, нечувствующий,....", "Это было понятно ещё в 92 году!", "если бы Крым не пришёл на родину в Россию то его бы сделали базой США. я так думаю", "Этот фортель с Крымом пиндосы России никогда не простят. Представляете: под носом у "исключительной" нации ушел целый полуостров, а они ни сном, ни духом!!! Такой облом, облажались на весь белый свет! Как такое простить?!)", "Да это было я но ещё до Майдана так как постоянно возникал спор по Крыму, америкосы просто хотели там сделать военную базу но лоханулись зеленые человечики обогнали. Кукишь им а не Крым".

Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 6, 2019

Свой феерический спич Столтенберг произнес во время выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии. По его мнению, возвращение Крыма в состав РФ стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".

"Мы видели значительное наращивание российского военного потенциала, мы видим более напористую Россию, и всего несколько дней назад мы видели пример того, как эта возросшая конкуренция великих держав подрывает основанный на правилах порядок, уважение к международным договорам и обязательствам... мы видели и другие примеры, например незаконную аннексию Крыма, когда впервые в Европе одна страна взяла часть другой страны после окончания Второй мировой войны", – сказал генсек НАТО.

Правда, в своем выступлении Столтенберг не стал уточнять, с кем "конкурировала" Российская Федерация, когда пошла навстречу крымчанам после проведенного ими референдума весной 2014 г. о праве жителей полуострова воссоединиться с Россией. Очень сложно представить в этой роли саму Украину.

