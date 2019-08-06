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НАТО раскрыла причину воссоединения Крыма с Россией

Фото: www.globallookpress.com
К этому историческому событию якобы привело "соперничество двух держав"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав России. По его мнению, это произошло, потому что усилилась конкуренция между великими странами.

Об этом Столтенберг заявил в ходе выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии. Он говорил о том, что страны-участницы НАТО и сама Новая Зеландия все больше сталкиваются с проблемами глобального характера, в том числе с соперничеством великих держав, отмечает агентство НСН.

"Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря <…> Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других",

– приводятся слова генсека Североатлантического альянса на официальном сайте.

Енс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

Он также добавил, что соперничество и "напористая Россия" влияют на миропорядок, основанный на правилах, что, по словам Столтенберга, видно по "закату ДРСМД". Впрочем, генсек НАТО подчеркнул, что также существует проблема терроризма и кибербезопасности.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума, который местные власти провели после переворота на Украине. Киев не признает выбор крымчан. В России же не раз отмечали, что вопрос принадлежности полуострова неактуален, а жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы регион стал частью РФ. 

Полина ИВАНОВА
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