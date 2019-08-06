Самолет Парижа попался на слежке за территорией Москвы

В окрестностях самой длинной в Европе надводной автомагистрали был замечен иностранный разведчик. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, за Крымским мостом наблюдал французский крылатый "шпион". Его полет пришелся на два часа дня.

"Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции, с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Керченского моста", – говорится в Twitter ресурса.

Воздушные границы России все чаще подвергаются патрулированию со стороны. По подсчетам Минобороны РФ, только за прошлую неделю на шпионаже попались почти 40 любопытных истребителей. Впрочем, за черту дозволенного они не залетали. И все же российские пилоты поднимались в небо 12 раз, чтобы сопроводить залетных иностранцев. Участились случаи слежки за побережьями Крыма и Краснодарского края.

Что касается французского гостя, то самолеты данного класса поступили на вооружение стран НАТО в 1964 году. Они предназначены для патрулирования. Также могут выполнять миссию противолодочного самолета.