В Минобороны раскрыли статистику слежки за РФ из-за рубежа

Дела российские не дают покоя любопытным иностранцам. Воздушные границы РФ постоянно подвергаются атакам со стороны иноземных самолетов.

За неделю в "дежурстве" уличены без малого четыре десятка истребителей, однако за черту дозволенного они не залетали, передает газета Минобороны "Красная звезда". Однако в небе не все так спокойно, подчеркнули в военном ведомстве.

На перехват или для сопровождения иностранных разведчиков российские летчики поднимались 12 раз, передает "ФедералПресс".

Напомним, накануне военный самолет США наблюдал за северными районами европейской части нашей страны, фотографируя их.

