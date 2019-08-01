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Военный самолет США пролетел над российским Севером

Фото: flickr.com
Воздушное судно было в небе 4 часа

В четверг, 1 августа, самолет OC-135B ВВС США выполнил наблюдательный полет над северными районами европейской части России.

Вылет прошел в рамках международного Договора по открытому небу. Самолет-разведчик OC-135B не несет на борту оружия, его цель – фотографирование. 

Самолет прибыл с авиабазы Рамштайн в ФРГ на аэродром Кубинка 29 июля, 1 августа он облетел военные объекты на территории Архангельской области, отмечает "Интерфакс".

Полет проходил по согласованному маршруту, на борту находились российские специалисты, которые контролировали соблюдение обговоренных параметров полета и использование предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. 

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора совершают взаимные облеты территорий для контроля над военной деятельностью. 

Валентина МАЙОРОВА
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