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Названо единственное условие возвращения Крыма

Фото: pixabay.com
В России отреагировали на громкое заявление украинского лидера

Речь президента Незалежной Владимира Зеленского в Турции о дне, когда Крым вновь станет украинским, не впечатлила россиян. Его слова никого не насторожили, а лишь вызвали ироничную улыбку. 

Не стоит громкие заявления новоиспеченного политика принимать всерьез, полагает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом в беседе с RT он не стал делать категоричных умозаключений о том, что Крым никогда не будет частью Украины. Один выход, по версии сенатора, все-таки есть.

"Крым может вернуться в состав Украины, – поведал сенатор, назвав условие для возвращения. – Если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала".

Джабаров повторил слова президента РФ Владимира Путина о том, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Если Зеленский не сменит пластинку, уверен парламентарий, то окажется в "тупике". 

Впрочем, с ним согласны и пользователи Сети. По их мнению, пора бы Киеву спуститься с небес на землю (орфография и пунктуация авторские).

"Крым никак не сможет вернуться в состав Украины, даже если Россия перестанет существовать... Частями почти вся бывшая Украина вернется в состав России, а небольшая – в состав Венгрии и Польши! И всё!",  "Перед заявлениями зе должен сдавать анализы!", "Ну если Крым не идёт к Зезенскому, то надо что то делать", "Если только Украина вернется в состав Крыма", "Зе, может Гавайи лучше вернёшь?" – отреагировали комментаторы.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. 

Ксения АНДРЕЕВА
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