Президент Турции "заигрывает" с Украиной

В Крыму расстроились из-за слов Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция не признает полуостров российским. По словам депутата крымского парламента Владислава Ганжары, глава этой жаркой страны ведет политику двойных стандартов.

"Нас очень разочаровывает эта позиция, ведь мы понимаем, что де-факто Турция сейчас заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом",

– цитируют политика РИА Новости.

Он добавил, что Турция должна осознавать тот факт, что Крым – часть России, и по другому не должна трактовать этот вопрос, если хочет быть стратегическим партнером Москвы. Ганжара считает, что Эрдоган понимает, что полуостров является частью РФ, но ему осталось лишь признать это публично, чтобы отношения двух стран начали развиваться еще стремительнее.

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков полагает, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями, которые были на Украине во время госпереворота, и не понимает того, что происходило в 2014-м.

"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран – это постольку-поскольку",

– заявил Цеков тому же агентству.

Он добавил, что Крым учитывает позицию и мнение турецкой стороны, но политику на полуострове будут строить исходя из национальных интересов. Цеков добавил, что две страны являются союзниками по многим вопросам, поэтому, он надеется, что точка соприкосновения найдется и по Крыму.

Ранее президент Турции заявил, напоминает агентство РИА ФАН, что не признает "аннексию Крыма". Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Незалежной Владимиром Зеленским.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Выбор крымчан до сих пор не признает Украина. Хотя в Москве не раз говорили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.