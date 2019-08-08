Украина повторяет заклинания для возвращения полуострова

В Крыму отреагировали на громкое заявление украинского лидера Владимира Зеленского о знаменательном дне. По словам сенатора Сергея Цекова, возвращение полуострова в состав Незалежной – это миф, который мусолит киевская верхушка.

"Все это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире",

— заверил Цеков в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что слова руководства Украины ничем не подкреплены, Крым никогда не будет ей принадлежать.

Пафосные речи, отметил сенатор от РК, произносятся на расстоянии, власти Киева не знают, как живут крымчане сейчас. Они помнят, заявил Цеков, разруху на полуострове с украинской пропиской, которая контрастирует с нынешним "периодом полного восстановления и развития".

"Киевские власти не хотят слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ – Крым законная часть России", - заключил сенатор.

С его утверждением согласны интернет-пользователи. Ажиотаж вокруг Крыма, который искусственно создан в соседнем государстве, многие из них окрестили "клоунадой" (орфография и пунктуация авторские).

"Очередное популистское высказывание. Второй Порошенко – им так и кажется что Крым когда нибудь будет украинским. Никогда! Крымчане сделали свой выбор", "Собака лает, караван идет", "Крым может "вернуться" в состав Украины только при одном условии-Украина войдет в состав России (соединится). Другие варианты исключены", – подытожили комментаторы.

Напомним, накануне единственное условие возвращение Крыма Украине озвучил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.