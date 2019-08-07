Лидер нации анонсировал "счастливые праздники" для крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Незалежной. С таким заявлением он выступил сегодня перед крымскотатарской общиной в Турции.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится на Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники", – сказал глава государства.

Также он сообщил, что российские власти и СМИ специально в своей риторике, говоря о коренном населении полуострова, "намеренно пропускают слово крымские", оставляя только "татары", чем "пренебрегают вашей идентичностью". Кроме этого, пан Зеленский обнаружил в Крыму репрессии в отношении крымскотатарского народа.

Напоследок президент пообещал упростить процедуру получения разрешения для посещения крымских татар-переселенцев российского полуострова и не оставить украинских граждан "один на один с их проблемой".

"Мы понимаем, как важно для вас навещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, по решению руководства времен Петра Порошенко граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства сейчас не имеют право прибывать/покидать Незалежную через территорию нашей Республики. То есть, если кто-то прибывает в Крым из Турции по морю, это является нарушением украинского законодательства.