Украинский эксперт сравнил Незалежную с Японией, а РФ с цунами

На Украине спрогнозировали вероятный вооруженный конфликт с Россией и призвали ВСУ готовиться к "возможной агрессии". С очередными страшилками выступил помощник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Свои выводы он сделал, изучая некие донесения, какие именно, не уточнил.

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией является вероятным", – цитирует "Укринформ" военного советника главы государства.

По его мнению, украинская армия и страна в целом "должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии, о ее масштабах) со стороны Российской Федерации". Это заявление выглядит несколько странно на фоне того, что последние пять лет Киев утверждает, что Незалежная уже страдает от "агрессии" Москвы.

Далее Апаршин объяснил украинцам, как и почему нужно быть во всеоружии.

"Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина – та самая Япония, которая готовится к возможному цунами", – указал военный эксперт и добавил, что это не официальная позиция власти, а его личное мнение.

Также он сообщил, что Главное управление разведки ВСУ разработало восемь сценариев вероятного развития ситуации с обеспечением безопасности Украины.

Апаршин считает необходимым сделать более открытой информацию о возможных вариантах для страны и объяснить их обществу простым языком.

Ранее сегодня глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что якобы у президента РФ Владимира Путина есть план по расчленению Незалежной и он "не отдаст Донбасс Украине" .

