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Киев рассказал о "планах" Путина по раскалыванию Украины

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
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Гражданам страны указали на новую реальность и пророссийскую перезагрузку

Украина оказалась на пороге федерализации по российской модели, а президент РФ Владимир Путин строит далеко идущие планы по развалу всей Незалежной. Об этом заявил действующий глава МИД Павел Климкин. Со своей новой "пугалкой" для соотечественников курянин выступил на встрече с ветеранами гражданской войны в Донбассе.

Министр иностранных дел подчеркнул, что сказанное им является не абстрактной угрозой, а что это якобы "серьезные путинские сценарии раздалбывания Украины изнутри".

"Путин и не отдаст Донбасс Украине, потому что через него ему надо федерализировать Украину и вести переговоры с Западом на своих условиях. Пророссийские эксперты из Украины на конференциях на Западе не скрывают, что да, у нас сейчас новая реальность, перезагрузка, но после нее равно придет пророссийская реальность", – цитирует "Обозреватель" пана Климкина.

Министр призвал не допустить такой ситуации, чтобы эти самые пророссийские силы, например, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (и не только он), "стали игроками в украинском политическом поле".

Накануне днепропетровский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ни старая власть, ни новая не допустит изменений в Конституции страны в плане узаконивания особого статуса Донбасса. Бизнесмен с тремя иностранными паспортами убежден, что Украина – это единое неделимое унитарное государство и никакой федерализации в Незалежной быть не должно, иначе начнется "парад суверенитетов".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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