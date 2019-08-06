Коломойский предложил Киеву закрыть газопровод из России

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина не нуждается в голубом топливе из Российской Федерации. Предприниматель считает, что украинцы должны покупать его в Старом Свете.

"Что касается российского газа – нам до *** (пятой точки) ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на три миллиарда вреда – надо сжать зубы и пережить", – сказал Коломойский в интервью РБК.

По его мнению, российский газ вообще никогда не был нужен Незалежной, поскольку он не отличается от любого иного товара, который можно было бы приобрести в Европе.

Бизнесмен пришел к выводу, что советский газопровод "можно было бы закрыть и забыть".

"Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война", – нашел оправдание своей инициативе пан Коломойский.

Также он прокомментировал поездки лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию, где они, в частности, вели переговоры с нашим руководством о продолжении транзита топлива через украинскую территорию после 2019 года и о прямых контрактах на газ, ради снижения цены на него для населения соборной.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса", – оценил действия своих соотечественников обладатель трех иностранных паспортов.





Касаясь темы ситуации в Донбассе, олигарх в очередной раз назвал происходящее гражданской войной, которую подпитывает Россия. И если бы не "российские войска" – любимая мантра постмайданных вождей, – то Киев все там закончил "мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели". По его словам, ни бывшему президенту страны Петру Порошенко, ни нынешнему Владимиру Зеленскому не удастся изменить конституцию, чтобы предоставить шахтерскому краю особый статус. Он напомнил еще одну популярную сейчас мантру в Незалежной, а именно, что это единое унитарное государство и никакой федерализации здесь быть не должно, иначе начнется "парад суверенитетов".

"Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе", – подчеркнул бизнесмен.

Коломойский считает, что нужно следовать минским соглашениям, однако им требуется "апдейт", так как ситуация в Донбассе за пять лет войны никак не изменилась. Одновременно предприниматель признал, что на неподконтрольной Киеву территории, несмотря на блокаду со стороны украинской власти, существует бизнес, причем и граждан Незалежной.

