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Киев нашел способ закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Фото: www.globallookpress.com
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Украинцев, едущих не от счастливой доли на заработки в Россию, киевские власти пытаются отвадить от этого тем, что по российским маршрутам пускают самые плохие вагоны и автобусы. Об этом сказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о сокращении пассажиропотока в нашу страну.

"Сейчас "Укрзализниця" сознательно пускает в РФ самые старые, самые худшие вагоны и локомотивы. Тем самым как бы подталкивая людей к тому, чтобы они не ездили. Я сам лично знаю людей, которые ездят на этих поездах в Россию. Все говорят одно и то же: ужасные санитарные условия, ужасные вагоны, которые не закрываются, очень плохие условия для сна и тому подобное", – сообщил радио Sputnik эксперт.

По его словам, это организационные трудности, создаваемые украинскими властями, а совсем не следствие того, что якобы граждане Незалежной не хотят ездить в Российскую Федерацию. Перлин отметил, что именно министр Омелян " делал все, чтобы ухудшить условия для проезда" украинцев в РФ. В качестве искусственно созданных Киевом преград он назвал транспортную блокаду Крыма и Донбасса, а также отмену рейсов, "которые существовали, создание неблагоприятных условий для автобусных перевозок".

Ранее во вторник пан Омелян похвастался, что пассажиропоток между Украиной и странами Евросоюза постоянно растет, а с Россией регулярно падает.

"Мы всегда говорили, что единственный верный путь для Украины – это путь в ЕС. Пассажиропоток с ЕС растет, железнодорожный в том числе, а авиационный бьет все рекорды", – цитирует ТАСС украинского министра.

Он отчитался, что сейчас идет процесс сокращения количества желающих украинцев ехать в РФ и по железной дороге.

"Я надеюсь, что вскоре, если это будет не политическое решение, то экономическое – если [в Россию] никто не едет, то нет смысла пускать туда поезда", – проговорил свою традиционную уже года четыре мантру пан Омелян, забыв уточнить, сколько "Укрзализныця" продолжает зарабатывать на российских маршрутах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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