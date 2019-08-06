Зеленский призвал "нормандскую четверку" срочно собраться

Глава Незалежной отреагировал на гибель военных ВСУ, но не заметил смертей противоположной стороны

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на линии разграничения в Донбасе призвал лидеров стран "нормандской четверки" как можно скорее встретиться. С таким заявлением украинец выступил после сообщений о гибели четырех военнослужащих ВСУ в районе Павлополя в Донецкой области.

"Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – (главу Франции) Эммануэля Макрона, (канцлера ФРГ) Ангелу Меркель и (президента России) Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – написал Зеленский в Facebook.

По его подсчетам, что так называемое "хлебное перемирие" длилось 17 дней.

"Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета... Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне хочет мира. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто мира не хочет", – подчеркнул бывший комик.





Выразив соболезнования родным военных, глава государства указал на дальнейшие шаги Киева.

"Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной", – обещал украинцам Зеленский.

Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил в соцсети о гибели четырех бойцов 36-й бригады морской пехоты под Павлополем, которые "занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета".

Напомним, "хлебное перемирие" вступило в силу с 21 июля, однако подрывы и локальные обстрелы практически не утихают. Так, 25 июля в поселке Зайцево в Горловке в результате подрыва на мине, установленной накануне ночью украинскими военными, скончалась пожилая женщина, пишет агентство ДАН. По сведениям оборонного ведомства ЛНР, 2 августа в результате обстрела села Нижнее Лозовое со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции Республики.

Также сегодня вечером украинская армия открыла минометный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки, под обстрел из крупнокалиберного пулемета попала 30-я школа на Бессарабке. По данным Донецка, учебное заведение пострадало из-задействий военнослужащих 53-й бригады ВСУ, которой командует полковник Андрей Поляков.

В Управлении НМ ДНР считают, что информация руководства Украины об обстреле силами Народной милиции военнослужащих ВСУ в ходе проведения инженерных работ к северу от Мариуполя у села Павлополя, не соответствует действительности.

"Командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем 4 км от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь", – отметили в пресс-службе УНМ.

В ДНР полагают, что такими сообщениями Киев пытается прикрыть свои действия в районе Горловки.

