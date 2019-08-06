Бывший лидер нации пока может спать спокойно

Экс-президент Украины Петр Порошенко во всех уголовных делах с его участием значится как свидетель. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко во вторник, 6 июля.

"Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", – рассказал он в эфире радиостанции "Новое время".

На сегодняшний момент Государственное бюро расследований открыло уже 14 уголовных производств в отноении Порошенко и приближенных к нему чиновников. Хозяина "Рошена" обвиняют, в том числе, в попытке узурпации судебной власти, госизмене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом "Прямой", злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 г. коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Накануне стало известно, о начале расследования факта подделки паспортов при выезде Порошенко с семьей на отдых в Мальдивы в прошлом году.

Кроме того, сегодня все тот же Луценко сообщил о том, что Генпрокуратура подозревает бывшего замруководителя администрации Порошенко Бориса Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в пособничестве в завладении крупной суммой денег.

История связана с финансовой группой Investment Capital Ukraine. Якобы ее сотрудники – заместитель ICU Константин Стеценко и глава группы Гонтарева, а также адвокат Филатов в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков "фактически украли" около 150 млн гривен ($6 млн).

А по пани Гонтаревой, давно сбежавшей из Незалежной, правосудие давно плачет. Только Генпрокуратура как-то робко борется с коррупцией. Даже под неусыпным взором Вашингтона и целого МВФ.

