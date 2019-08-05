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На Порошенко завели уголоное дело о подделке паспортов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-главе государства боком выходят поездки в теплые края

Госбюро расследований Украины открыло дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивские острова в 2018 году по возможно поддельным паспортам. Об этом сообщил в понедельник экс-замглавы президентской администрации времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

"Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины", – написал в Telegram-канале Портнов.

Он обнародовал документ, представленный ГБР.

"Из содержания следует, что вероятно бывший президент Украины Порошенко П. А. осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины", – говорится в документе.

Ранее сегодня о возможном преследовании хозяина "Рошена" за фальшивые паспорта информировал другой источник – бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Напомним, в прошлом году журналисты украинской программы "Схемы" провели и опубликовали собственное расследование о том, что как Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 1 по 8 января. По их данным, поездка президенту и его домочадцам обошлась по меньшей мере в $500 тысяч. Однако украинцев больше всего заинтересовал даже не сам этот факт, хотя на фоне боевых действий на востоке страны лидер нации мог бы и не выезжать дальше Карпат, а использование поддельных паспортов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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