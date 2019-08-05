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Дорого обойдется экс-главе Незалежной семейный отпуск на Мальдивах. И даже дело не в цене самого отдыха, хотя, вероятнее всего, он влетел конфетному магнату в копеечку.
Из-за той злополучной поездки против пятого президента инициируют очередное уголовное село. Сейчас на его счету их уже 14, посчитал бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко. В своем Facebook он рассказал о деталях дела. По словам экс-парламентария, Порошенко отправил через границу своих близких по чужим паспортам. Разговоры вокруг этой истории шли еще в прошлогоднем ноябре.
"В рамках расследования этого дела органы следствия будут ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, сотрудников пограничной службы, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным разговорам и коммуникациям", – написал Онищенко.
Путешествие Порошенко "вдохновило" юриста Андрея Портнова, напоминает телеканал "360". Именно единомышленник Януковича стал инициатором нового уголовного преследования.
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