Рождественский вояж пятого президента может лишить его свободы

Дорого обойдется экс-главе Незалежной семейный отпуск на Мальдивах. И даже дело не в цене самого отдыха, хотя, вероятнее всего, он влетел конфетному магнату в копеечку.

Из-за той злополучной поездки против пятого президента инициируют очередное уголовное село. Сейчас на его счету их уже 14, посчитал бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко. В своем Facebook он рассказал о деталях дела. По словам экс-парламентария, Порошенко отправил через границу своих близких по чужим паспортам. Разговоры вокруг этой истории шли еще в прошлогоднем ноябре.

"В рамках расследования этого дела органы следствия будут ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, сотрудников пограничной службы, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным разговорам и коммуникациям", – написал Онищенко.

Путешествие Порошенко "вдохновило" юриста Андрея Портнова, напоминает телеканал "360". Именно единомышленник Януковича стал инициатором нового уголовного преследования.