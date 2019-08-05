Новый глава Незалежной планирует важные визиты

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры в конце сентября.

Как сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на собственные источники, встреча может пройти с 24 по 28 сентября в Нью-Йорке, на 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По данным источника, лидеры двух стран обсудят продолжение американской военной и экономической поддержки Киева, а также согласование позиций Украины и США в деле налаживания европейско-российских отношений.

По информации "Свободной прессы", Зеленский 7−8 августа собирается с визитом в Турцию. В планах президента переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также встречи с представителями украинской и крымско-татарской общин Турции и Вселенским Патриархом Варфоломеем I.