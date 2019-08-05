Навяжут на своих условиях: судьбу транзитного договора решат без Украины

Украинцам нужно готовиться к подорожанию газа

У "Газпрома" и "Нафтогаза" сохраняются противоречия по условиям продления транзита российского газа после 2019 года. Однако без "голубого топлива" из РФ Европа не останется. Вопрос только в том, что получит при этом Незалежная.

По мнению соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, возможны несколько вариантов. Первый – "Газпром" разными путями сохранит нынешний объем поставок в Европу, и Украина сможет перекупать газ у стран ЕС, причем по практически прежней цене.

Вариант второй – объем поставок "Газпрома" в ЕС в первое время после Нового года окажется меньше, в Европе возникнет дефицит газа, соответственно, на Украину перепродавать будет нечего. Это взвинтит цены на топливо внутри страны, что особенно плохо отразится на населении. По прикидкам экспертов, стоимость кубометра газа может достичь 12-13 гривен вместо нынешних 7 гривен, пишет "Страна".

Еще вариант – сейчас транзитный договор согласовать не удастся, но в самом начале 2020 г. Европа и "Газпром" поставят Киев перед фактом, что поставки через территорию Украины продолжатся, но на условиях, которые выгодны Москве и Брюсселю.

На прошлой неделе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил Москве и Киеву провести переговоры по транзитному соглашению 16 сентября. В ЕК настаивают, что новый договор должен быть заключен не менее чем на 10 лет.