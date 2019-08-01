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В России отреагировали на аппетиты "Нафтогаза"

Фото: www.globallookpress.com
РФ оспорит запрошенные украинской компанией миллиарды за убытки в Крыму

Москва не собирается идти на поводу у Киева и компенсировать раздутые им утраты. Напомним, накануне он оценил в кругленькую сумму ущерб от потери газовых активов в Крыму, направив иск в Гаагский суд. Миллиардные убытки будут оспорены, предупредили в Министерстве юстиции.

"В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции", – заявили в пресс-службе Минюста, передает РИА "Новости".

В министерстве отметили, что арбитражные решения по инициативе украинской стороны относительно воссоединения Крыма с РФ последней не признаются из-за отсутствия юрисдикции, которой, к слову, нет и у гаагского арбитража, пишет "URA.RU". Заявление об отмене решений по таким искам Москва подала в Верховный суд Швейцарии.

Ранее, 31 июля, "Нафтогаз" определился с конкретной суммой ущерба от потери активов в Крыму. Ее размер составил $5,5 млрд. До этого, уточняет "Свободная пресса", Незалежная рассчитывала на большие деньги. Сумма доходила до $8 млрд.

Россияне раскритиковали жадность "Нафтогаза", определили его поведение терминов из другой отрасли. 

"В судебной психиатрии есть такое понятие "бред сутяжничества". На Украине этот бред – коллективный", "Украина пытается оспорить этот прецедент. В таком случае пусть выплатит правопреемнику СССР стоимость газопровода и нефтепровода, построенного за счет ресурсов практически одной РСФСР и для продажи этих ресурсов за рубеж", – отреагировали пользователи Сети. 

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