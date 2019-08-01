Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- Царь с Нибиру угрожает войной: в небе над Москвой заметили аномалию
Москва не собирается идти на поводу у Киева и компенсировать раздутые им утраты. Напомним, накануне он оценил в кругленькую сумму ущерб от потери газовых активов в Крыму, направив иск в Гаагский суд. Миллиардные убытки будут оспорены, предупредили в Министерстве юстиции.
"В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции", – заявили в пресс-службе Минюста, передает РИА "Новости".
В министерстве отметили, что арбитражные решения по инициативе украинской стороны относительно воссоединения Крыма с РФ последней не признаются из-за отсутствия юрисдикции, которой, к слову, нет и у гаагского арбитража, пишет "URA.RU". Заявление об отмене решений по таким искам Москва подала в Верховный суд Швейцарии.
Ранее, 31 июля, "Нафтогаз" определился с конкретной суммой ущерба от потери активов в Крыму. Ее размер составил $5,5 млрд. До этого, уточняет "Свободная пресса", Незалежная рассчитывала на большие деньги. Сумма доходила до $8 млрд.
Россияне раскритиковали жадность "Нафтогаза", определили его поведение терминов из другой отрасли.
"В судебной психиатрии есть такое понятие "бред сутяжничества". На Украине этот бред – коллективный", "Украина пытается оспорить этот прецедент. В таком случае пусть выплатит правопреемнику СССР стоимость газопровода и нефтепровода, построенного за счет ресурсов практически одной РСФСР и для продажи этих ресурсов за рубеж", – отреагировали пользователи Сети.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, напоминает РИА ФАН.
Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих
У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения