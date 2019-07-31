"Нафтогаз" потребовал с России 5 миллиардов долларов

Иск передан в третейский суд в Гааге

Украинская сторона наконец-то определилась, сколько хочет получить за потерю в 2014 г. своих газовых активов в Крыму. По подсчетам "Нафтогаза", предприятиям ее группы причинен ущерб в размере $5,2 млрд. Именно эту сумму компания решила потребовать от России, обратясь за поддержкой в Гаагский суд.

"Подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов", – говорится на сайте компании.

Дело ожидает быть долгим – в "Нафтогазе" ждут решения суда по данному заявлению к концу 2020 года.

Объединенный иск против РФ подан от НАК "Нафтогаз", "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Газ Украины".

Ранее в "Нафтогазе" назвали победой уже сам факт, что суд в Гааге принял их иск, и пытались представить дело так, якобы положительный вердикт уже у них в кармане.