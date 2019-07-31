Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нафтогаз" потребовал с России 5 миллиардов долларов

Фото: www.globallookpress.com
Иск передан в третейский суд в Гааге

Украинская сторона наконец-то определилась, сколько хочет получить за потерю в 2014 г. своих газовых активов в Крыму. По подсчетам "Нафтогаза", предприятиям ее группы причинен ущерб в размере $5,2 млрд. Именно эту сумму компания решила потребовать от России, обратясь за поддержкой в Гаагский суд.

"Подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов", – говорится на сайте компании.

Дело ожидает быть долгим – в "Нафтогазе" ждут решения суда по данному заявлению к концу 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com

Объединенный иск против РФ подан от НАК "Нафтогаз", "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Газ Украины".

Ранее в "Нафтогазе" назвали победой уже сам факт, что суд в Гааге принял их иск, и пытались представить дело так, якобы положительный вердикт уже у них в кармане.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Убивать всех, кто взял оружие": Киев закончит войну в Донбассе

Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей