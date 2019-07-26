"Нафтогаз" нашел рычаг влияния на Россию по транзиту газа

Новая труба "Газпрома" спасет Незалежную наступающей зимой

Вероятность остановки строительства газопровода "Северный поток-2" является чуть ли не единственным рычагом влияния на Москву в вопросе сохранения после 2019 года транзита российского газа по украинской ГТС. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Так он прокомментировал информацию о том, что "Газпром" может подписать с Украиной краткосрочный договор о доставке "голубого топлива" потребителям в Европе через Незалежную до того срока, пока "СП-2" окончательно вступит в строй.

По словам Витренко, украинская сторона не раз отмечала, что Киев заинтересован в продолжении работы отечественной газотранспортной системы, и поэтому занимает конструктивную позицию.

"Это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока-2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности, в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", – написал представитель "Нафтогаза" в Facebook.

Также он напомнил, что ранее Еврокомиссия предложила вариант заключения нового контракта на 10 лет. На Украине ждут от российского монополиста официального ответа на эту инициативу.

"Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим", – сообщил пан Витренко.





Непосредственно на странице в Сети самого "Нафтогаза" с юмором отнеслись к новости о якобы желании российского газового концерна подписать соглашение с украинской компанией на короткий срок.

""Подержи мое пиво, пока я достану ружье, чтобы выстрелить тебе в голову". Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт. Ну, потому что аж четыре источника! 😂 А может просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", – отписались шутники из пресс-службы "Нафтогаза".

Комментаторы тоже были кратки: "Зима близко, Витренко начал мерзнуть !!!", "Газ закачали на зиму? Смієтесь"

