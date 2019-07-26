Москва согласилась заключить краткосрочное соглашение с Киевом на транзит голубого топлива

Контракт на поставку газа в Европу по украинскому маршруту будет продлен после 31 декабря 2019 года. Однако он будет действовать ровно столько времени, сколько понадобится "Газпрому" для завершения проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщили осведомленные источники в ЕС и российской газовой корпорации.



"Украина хочет заключить долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это не выгодно, однолетняя сделка была бы лучше, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный поток ‑ 2" и "Турецкий поток")",

‑ сообщил в интервью агентству Reuters неназванный представитель "Газпрома".

Знакомы ли с подобной позицией Москвы в Киеве, и как они относятся к подобному предложению, пока не известно.

Текущее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает в конце нынешнего года. Если оно не будет продлено, топливо придется поставлять по альтернативным маршрутам. Одной из ключевых магистралей должен стать "Северный поток – 2", однако пока что он построен только на 60%.

Изначально предполагалось, что новый трубопровод будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако из-за задержек, вызванных нежеланием властей Дании согласовывать маршрут магистрали по своей исключительной экономической зоне, реализация проекта может затянуться до второй половины будущего года. При этом ситуация осложняется тем, что США продолжают рассматривать возможность введения санкций в отношении компании – оператора Nord Stream 2 AG.