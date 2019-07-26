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США объяснили необходимость санкций против "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
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Трубопровод мешает американцам заполучить европейский газовый рынок

Вашингтон настаивает на необходимости ввести новые санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Это решение поддержат "большинство стран Европы", несмотря на сопротивление Германии, убеждена американская пресса.

Санкционный законопроект представили сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин. Он нацелен на суда, укладывающие трубы на глубине более 30 м для строительства российских экспортных трубопроводов. Иностранным компаниям и гражданам запрещается сдавать россиянам в лизинг суда для проведения таких работ.

"Немецкое правительство и, конечно же, Социал-Демократическая партия Германии выступают против санкций. Однако они не могут говорить от лица всех 28 государств-членов Европейского союза. Европарламент в декабре прошлого года 433 голосами против 105 уже проголосовал за отказ от "Северного потока – 2",

пишет издание The Hill.

По мнению журналистов, у "Газпрома" могут возникнуть проблемы с сертификацией магистрали, что приведет к срыву поставок. "В этих условиях будут приветствоваться целевые санкции, способные помочь Евросоюзу быстро добиться своих целей и остановить строительство этого трубопровода", ‑ отмечается в материале.

Фото: pixabay.com

Против ограничительных мер в отношении российского газопровода выступил американский исследовательский центр "Независимый институт". Однако журналисты The Hill считают приведенные им аргументы неубедительными.

Во-первых, по их словам, предлагаемый законопроект имеет узкую направленность и не затронет крупнейшие европейские энергетические компании. Во-вторых, хоть "Северный поток – 2" уже и готов на 60%, это не значит, что его нельзя остановить. У "Газпрома" все еще нет разрешения на прокладку труб через территориальные воды Дании. Пока длится спор, Америка может успеть ввести санкции. В-третьих, США не могут "перебить" предложение "Газпрома" одной лишь поставкой на европейский рынок своего сжиженного природного газа. Он слишком дорогой, а терминалов для регазификации мало. Так что единственный способ для Америки завоевать европейский рынок – выдавить оттуда Россию санкционным путем.

"Связанная с физической инфраструктурой реальность работает на "Газпром" в его попытке добиться завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2". А параллельная с вводом в эксплуатацию "Северного потока ‑ 2" цель состоит в закрытии альтернативного и значительно более мощного украинского транзитного маршрута", ‑ отмечают авторы публикации.

Это сделает Европу еще более зависимой от российского газа, а значит, американский санкционный законопроект, по их словам, должен быть принят во что бы то ни стало.

Андрей ФИЛАТОВ
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